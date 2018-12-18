Биатлон. Шипулин и Юрлова могут выступить на "Рождественской гонке"

Традиционная "Рождественская гонка" пройдет в конце года, 29 декабря, на футбольном стадионе в немецком Гельзенкирхене. В спортивном шоу примут участие ведущие "стреляющие лыжники" мира, в том числе, возможно, россияне Антон Шипулин и Екатерина Юрлова.

Стоит напомнить, что наша звездная пара уже участвовала в крупнейшем биатлонном шоу в 2012 году и тогда Шипулин и Юрлова стали лучшими в Германии. Теперь они вновь могут принят участие в соревновании, сообщил в своем аккаунте социальной сети Instagram президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.