Верховный суд: опьянение не является отягчающим обстоятельством

Алкоголь, наркотики или какие-либо психотропные вещества больше не могут однозначно считаться отягчающим обстоятельством, говорится в постановлении Верховного суда России. Впрочем, окончательное решение остается за судьей, но он обязан пояснить в приговоре, почему посчитал употребление "одурманивающих" веществ поводом для более сурового наказания.

Соответствующая поправка будет внесена в часть 1.1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ.

Сейчас однозначно отягчающими обстоятельствами считаются такие факты, как рецидив, преступление в составе группы, использование в противоправных действиях несовершеннолетних, людей с психическими заболеваниями или пьяных и многое другое.