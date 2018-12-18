"Повольготнее остальных": Генпрокуратура обнаружила в колонии у Цеповяза личный телефон и мангал

Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевская, в колонии имел более вольготные условия, чем другие заключенные, признал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

В частности, особые меры профилактики в отношении него не применялись, наоборот, Цеповяз был незаконно переведен на облегченные условия отбывания наказания, передает РИА Новости.

"Он жил так же, как все, а в некоторых моментах даже повольготнее себя чувствовал, чем остальные заключенные", — отметил Куренной.

Также Цеповязу предоставляли внеочередные свидания (причем не только с родственниками), разрешали пользоваться запрещенными предметами (в частности, телефоном и мангалом), он мог позволить себе игнорировать и другие запреты, а также свои обязанности.

"Это все дискредитирует как уголовно-исполнительную систему, так и органы госвласти в целом", — подчеркнул официальный представитель Генпрокуратуры РФ, добавив, что уголовное дело по данным фактам находится в стадии расследования.

Ранее в Интернете был размещен ролик, на котором Цеповяз с другими заключенными запечатлен за накрытыми столами в беседке на открытом воздухе. В ноябре ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра.