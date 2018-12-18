У берегов Британии спасают севшего на мель "Кузьму Минина" из Мурманска

Утром 18 декабря в условиях штормовой погоды, сильного ветра и проливных дождей село на мель у берегов Великобритании российское судно "Кузьма Минин". Как пишет Mirror, сухогруз застрял в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут в графстве Корнуолл.

Помочь ему пытаются британские буксир, лоцманское и спасательное судно.

На борту "Кузьмы Минина", который приписан к порту Мурманска), находятся 18 членов экипажа, все они граждане России, передает РИА Новости.

Посольство России в Великобритании связывается со спасательными службами для прояснения ситуации.

Судно планируется снять с мели в 17:00 по местному времени (в 20:00 по московскому), но все зависит от прилива, погоды и занятых в операции ресурсов, пояснили в береговой охране.