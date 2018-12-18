26 человек и тандыр: полицейские снова задержали переполненный мигрантами микроавтобус

Сотрудники ДПС, по информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, задержали неподалеку от города Боготол семиместный микроавтобус марки Mersedes, перевозящий 26 граждан Киргизии.

В машине, кроме людей, разместившихся в салоне на двух самодельных ярусах из подвесных стеллажей, был обнаружен объемный багаж, включая тандыр внушительных размеров.

По словам пассажиров, ехали они в свою страну (от Боготола до столицы Киргизии около 2500 километров), а платила за их передвижение некая амурская фирма — по семь тысяч рублей за каждого.

Полицейские задержали микроавтобус и поставили его на специализированную стоянку. Водитель будет нести ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, за внесение незарегистрированных изменений в конструкцию автомобиля, а также за нарушение правил перевозки людей.

Пассажиры, в свою очередь, были высажены и отправлены на свою родину железнодорожным транспортном.

Следует отметить, что граждане Киргизии не в первый раз задерживаются в подобных обстоятельствах. Так, в ноябре в Челябинской области полицейские остановили похожий микроавтобус такой же марки с двумя десятками человек. Машина также была оборудована дополнительными стеллажами — люди ехали на двух ярусах.