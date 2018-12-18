Каррик возглавит "Манчестер Юнайтед" вместо уволенного Моуринью

Майкл Каррик станет исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". Он заменит на этом посту Жозе Моуринью, об увольнении которого ранее сообщил официальный сайт клуба. Каррик выступал за "красных дьяволов" с 2006 по 2018 год.

Как сообщает Sky Sports, в ближайшее время руководство "Манчестер Юнайтед" объявит имя нового главного тренера. До этого момента тренировать английскую команду станет помощник португальца Каррик.

Напомним, что 18 декабря на официальном сайте клуба было объявлено о досрочном расторжении контракта с Жозе Моуринью. В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, набрав 26 очков после 17 игр.