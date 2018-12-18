Зарплаты нет, гендиректор убежал: на хлебозаводе "Черкизово" объявили голодовку

Рабочие хлебозавода "Черкизово" объявили бессрочную голодовку. Зарплату они не получают с августа. Гендиректор комбината в бегах, а владелец уже год, как арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Из-за долгов за газ печи могут отключить в любой момент, хотя предприятие вместе с другими заводами холдинга производит около 60 процентов московского хлеба.

- Зарплату! Рабочий класс здесь работает, не лодыри. Работали сутками, не вылезали! Требуем свою зарплату! Никуда не уйдем! Деньги давай!

Так отреагировали работники хлебозавода "Черкизово" на приказ директора о полной остановке производства. Какое-то время коллектив ждал объяснений от руководства, но тщетно.

- Убежал с завода, как последний трус. Трус!

Как позже установили следователи, Ян Соловьев скрылся через черный ход. Его автомобиль так и остался стоять на заводской парковке.

"В связи с тем, что генеральный директор скрылся от следствия, он объявлен розыск. Проводятся допросы сотрудников организации", — сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК России.

Точно так же год назад от следователей пытался скрыться владелец компании "Настюша" Игорь Пинкевич, которому принадлежат несколько хлебозаводов, в том числе и черкизовский.

"До этого были другие руководители. Это было государственное предприятия, все было нормально. Как мы перешли в частные руки — все! Практически сразу мы оказались в этой яме", — жалуется Нина Царькова.

В начале 2000-х годов белорусский бизнесмен Игорь Пинкевич купил больше десятка хлебных заводов в Москве и области. Долги по зарплате объяснял неэффективным управлением прежнего руководства. Под этим предлогом мучной магнат снес два завода в Восточном Бирюлеве и заложил на их месте элитный жилой комплекс. Но собранные с дольщиков и занятые в банках 70 миллиардов рублей исчезли в офшорах. Пинкевичу предъявили обвинение в мошенничестве. Несмотря на арест руководителя, хлеб на предприятиях "Настюши" продолжали выпекать даже после того, как людям перестали платить.

"Говорили: потерпите немножко, все наладится, придут инвесторы, вложатся", — рассказывает Владимир Ярмашов.

Одновременно остановились 5 московских заводов. На хлебозаводе "Черкизово" неизвестные предлагали рабочим по 5 тысяч рублей в обмен на прекращение голодовки.

Одного участника акции уже госпитализировали. Остальные продолжают голодать. Другого выхода не видят.

Нина Царькова отработала на заводе почти 40 лет и столько же прожила в коммуналке. Недавно справила новоселье. А теперь хоть обратно перебирайся.

"Квартира куплена в ипотеку. Я за нее ежемесячно должна вносить 40 тысяч плюс коммунальные платежи", — объясняет Нина Царькова.

И таких историй — десятки.

"Я сейчас могу оказаться на улице. Воспитываю ребенка одна. Помогать мне некому. Прошу принять меры", — жалуется Светлана Павлова.

"У нас уже нервы не выдерживают. Мы третьи сутки сидим. Нам никто ничего не объясняет. Нам никто ничего не говорит. Как будто мы просто так собрались, нам делать нечего", — возмущается Наталья Басанова.

Впрочем, даже полная выплата зарплаты не решит всей проблемы. Если не будут погашены долги за газ, остынут заводские печи, которые не останавливали даже во время войны. Тогда без работы могут остаться тысячи узкопрофильных специалистов.