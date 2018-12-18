На Кубани водитель маршрутки оставил на обочине пассажирку, которой стало плохо

Кубанские полицейские начали доследственную проверку инцидента в Тимашевске, где водитель маршрутного такси вынес почувствовавшую себя плохо пассажирку на обочину, а сам уехал. Камера наблюдения зафиксировала неоднозначный момент.

Описанные события произошли во вторник утром на Лесной улице. Ехавшей в салоне маршрутки №11 женщине стало плохо, но везти ее в больницу водитель не стал: он притормозил на остановке "Сахарный завод", с помощью других пассажиров вынес захворавшую на улицу и уложил на асфальт. Спустя минуту он проследовал дальше по маршруту, а с женщиной остались два пассажира.

"Так выглядит безразличие. До приезда скорой она пролежала на мёрзлой земле полчаса. Это уголовное преступление", — отметили пользователи соцсетей.

В ситуации сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.