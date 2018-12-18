Елена Коренева уехала в Штаты после того, как стала видеть в гримерах мух

Елена Коренева дебютировала в кино, когда ей было 16 лет. Тогда она сыграла провинциальную девушку Дуню в фильме ее отца Алексея Коренева "Вас вызывает Таймыр".

А в 19 мать Елены, работавшая ассистентом по подбору актеров на киностудии "Мосфильм", привела дочь на пробы в картину Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных".

Правда, это произошло уже после того, как режиссер отчаялся найти подходящую героиню и было решено попробовать детей сотрудников "Мосфильма".

Опыт первой влюбленности помог Елене так прочувствованно прочесть монолог влюбленной девушки, что она расплакалась. Ее и утвердили на главную роль – режиссеру нужна была актриса, которая так чувствует любовь. Правда, сама Коренева вспоминает, что для этой роли ей пришлось ломать все ее женское нутро.

Однако именно эта роль сразу сделала юную актрису известной и востребованной.

Елене Кореневой не было и 30-ти, а она уже успела сняться в фильмах едва ли не всех известнейших режиссеров того времени.

Ее снимали Игорь Масленниковов, Карен Шахназаров, Марк Захаров, Иосиф Хейфиц, она активно играла в театре. А потом, рассказывает Коренева, у нее произошло выгорание.

"В какой-то момент, когда ко мне подходили гримеры, мне стало казаться, что на меня сели мухи", — признается актриса, вспоминая те времена.

Она захотела избавиться от этого ощущения, узнать себя и пожить другой жизнью. На пике карьеры актриса вышла замуж за американца (специалиста по русскому языку и литературе) и уехала в США.

Брак их продлился недолго — через несколько лет супруги расстались, но Елена еще несколько лет оставалась в США, где работала официанткой в нью-йоркском ресторане "Самовар".

Вернуться в Россию Елена смогла только в 1993 году. Почему у нее не получались уехать из Штатов раньше? Как ее встретила новая Россия и какая главная судьбоносная встреча произошли после ее возвращения на Родину? Почему Кореневой пришлось ломать свою женскую суть ради роли в фильме "Романс о влюбленных", и как она забрала роль у Татьяны Догилевой?

Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – легендарная Елена Коренева.