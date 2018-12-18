Путин: новейшее оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота

Новое российское оружие в разы увеличивает боеспособность отечественной армии, что, в свою очередь, на долгие годы обеспечит безопасность страны и поддержит стабильность в мире. Современные российские комплексы оружия заставят задуматься государства, склонные к милитаристской и агрессивной риторике, заявил Владимир Путин на итоговой коллегии Министерства обороны РФ.

Президент добавил, что с 1 марта, когда было объявлено о разработке нового оружия, был сделан ряд важных шагов. Так, например, стартовало серийное производство гиперзвуковых комплексов "Авангард" и проведены успешные испытания межконтинентальной ракеты "Сармат". Кроме того, заступили на боевое дежурство системы "Кинжал" и "Пересвет".

Отдельно Владимир Путин остановился на оснащении Ракетных войск стратегического назначения, где доля современного вооружения и техники достигла 82%.

Что касается подготовки военнослужащих, то президент отметил сбалансированное развитие войск, рост уровня боевой подготовки. Это подтверждают масштабные проверки вроде "Востока-2018", в ходе которых нужно было перебрасывать войска на расстояние до 7 тысяч километров, быстро сосредоточивать крупные силы на определенных направлениях. В целом, считает Путин, военнослужащие показали высокие результаты.