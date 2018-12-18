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Бой Нурмагомедова и Макгрегора 1 час назад
Конор Макгрегор продолжит карьеру бойца ММА в 2019 году
Известный ирландский мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор подтвердил, что не собирается вешать перчатки на гвоздь. Экс-чемпион американской лиги UFC в двух весовых категориях собирается выйти в октагон в следующем году и уже возобновил тренировки.
Как уже сообщали Вести.Ru, в октябре 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову бой за титул чемпиона UFC в четвертом раунде, когда его соперник провел удушающий прием. После этого в зале возникла потасовка с участием обоих спортсменов и для них приостановили действие бойцовских лицензий.
Слушание Атлетической комиссии штата Невада по делу Нурмагомедова и Макгрегора пройдет 29 января. Но оба бойца активно ведут подготовку к будущим боям. Ирландец в своем аккаунте Twitter опубликовал фото с тренировки и сообщил подписчикам: "Запускаю ракеты в 2019-й".
I am launching rockets in 19’ #staystrapped pic.twitter.com/1rI4F3fwtz— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 18 декабря 2018 г.
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