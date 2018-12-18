Конор Макгрегор продолжит карьеру бойца ММА в 2019 году

Известный ирландский мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор подтвердил, что не собирается вешать перчатки на гвоздь. Экс-чемпион американской лиги UFC в двух весовых категориях собирается выйти в октагон в следующем году и уже возобновил тренировки.

Как уже сообщали Вести.Ru, в октябре 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову бой за титул чемпиона UFC в четвертом раунде, когда его соперник провел удушающий прием. После этого в зале возникла потасовка с участием обоих спортсменов и для них приостановили действие бойцовских лицензий.

Слушание Атлетической комиссии штата Невада по делу Нурмагомедова и Макгрегора пройдет 29 января. Но оба бойца активно ведут подготовку к будущим боям. Ирландец в своем аккаунте Twitter опубликовал фото с тренировки и сообщил подписчикам: "Запускаю ракеты в 2019-й".