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18 декабря 201814:25

СВР подтверждает информацию Лаврова о подготовке украинской провокации на границе с Крымом

Сергей Бобылев/ТАСС

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подтвердил информацию о том, что украинские власти готовят провокацию на границе с Крымом.

"Слова Сергея Викторовича Лаврова имеют под собой основания", — сообщил "Интерфаксу" Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что у правительства имеется информация, что на последнюю декаду декабря президент Украины Петр Порошенко планирует организовать провокацию на границе с Крымом.

При этом министр предупредил, что если это произойдет, "он получит ответ — мало не покажется".

"Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать какие-то свои интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом", — подчеркнул Лавров.

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