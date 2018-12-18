Дакар-2019. Команду "КамАЗ-Мастер" возглавит экипаж Николаева

Российская гоночная команда "КамАЗ-Мастер" подтвердила свое участие в традиционном внедорожном ралли-рейде "Дакар", который в 2019 году вновь пройдет в Южной Америке, но на по территории только одной страны – Перу. Лидером будет чемпион двух последних лет Эдуард Николаев.

Первый экипаж российской "конюшни" получит стартовый номер №500 и вместе с Николаевым поедут штурман Евгений Яковлев и механик Владимир Рыбаков. Напомним, что Николаев трижды выигрывал гонки "Дакара", в том числе в два последних по времени сезона – в 2013, 2017 и 2018 гг.

Под номером №502 в гонку уйдет экипаж чемпиона "Дакара-2015" Айрата Мардеева, на "КамАЗе" №518 будет участвовать в состязаниях победитель "Дакара-2014" Андрей Каргинов, номер №514 имеет в ралли экипаж Дмитрия Сотникова. Старт "Дакара" намечен на 6 января в Лиме, гонка финиширует в столице Перу 17 января.