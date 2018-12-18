КХЛ. Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Адмиралом"

Во Владивостоке матчем между местным "Адмиралом" и московским "Динамо" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости, проигрывая по ходу встречи, сумели вырвать победу со счетом 2:1.

Хозяева льда вышли вперед на 10-й минуте первого периода благодаря шайбе Александра Черникова. После перерыва Вадим Шипачев с передачи Дмитрия Кагарлицкого сравнял счет в матче.

В третьей двадцатиминутке Даниил Тарасов, вернувшийся в состав бело-голубых после травмы, принес гостям победу.

"Адмирал" остался на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков после 37 игр. У "Динамо" стало 41 очко после 40 игр. Бело-голубые занимают шестое место на Западе.