"Аэрофлот" внес в черный список еще двоих авиадебоширов

Двум мужчинам будет отказано в перевозке на всех рейсах "Аэрофлота" в течение одного года за деструктивное поведение.

Одним из фигурантов стал пассажир, летевший рейсом SU1762 из Москвы в Омск 14 сентября 2018 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина грубо нарушал правила поведения на борту воздушного судна, проявлял к окружающим агрессию, сопровождающуюся нецензурной бранью. На устные и письменные предупреждения экипажа не реагировал.

Районным судом Омска 8 ноября 2018 года в отношении нарушителя было вынесено постановление о назначении наказания, предусмотренного статьей Административного кодекса РФ "невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".

Также в черный список попал пассажир рейса SU1128, следовавший по маршруту Москва — Сочи 14 ноября 2018 года. Он тоже был нетрезв и в таком состоянии нарушал правила поведения на борту, угрожал экипажу, проявлял неуважение к остальным пассажирам.

Адлерский районный суд Сочи 15 ноября 2018 года приговорил дебошира к аналогичному наказанию по административной статье "невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".

Впервые подобную меру по отношению к агрессивным пассажирам "Аэрофлот" применил в сентябре 2018 года.