В Орске тигр-гастролер пытался затащить молодого мужчину в свою клетку

В Орске Оренбургской области на сотрудника цирка напал тигр. Мужчина получил а травмы ног.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной полиции, цирк находится в Орске на гастролях.

ЧП произошло, когда шла уборка территории. В какой-то момент цирковой тигр просунул лапу из вольера и попытался затащить 28-летнего мужчину в клетку.

Полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Осенью на Кубани во время представления цирка-шапито львица набросилась на четырехлетнюю девочку, которая сидела в первом ряду. Ребенка с рваными ранами экстренно прооперировали, директор был задержан, а цирк закрыт.