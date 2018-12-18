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18 декабря 201815:23 Марина Булыга

Премьера в "Москвариуме": для зрителей готовят необычное новогоднее шоу

Как отмечают Новый год в Австралии? Что принято дарить в Китае? Rаким праздничным традициям следуют в Мексике? Совершить большое новогоднее путешествие приглашает "Москвариум". Зрителей ждет премьера мюзикла "Вокруг света за Новый год", где в роли главных героев выступят морские обитатели.

Полное погружение в праздник: в санях тяжелые мешки (не с подарками, а с грузом, чтобы не всплывали), Дед Мороз направляется к ним вплавь, и его мигом, словно дети на новогоднем утреннике, окружают морские обитатели.

К праздникам в "Москвариуме" на ВДНХ готовятся все. У нерп, например, тренировка. Оттачивают новую программу, будут удивлять посетителей трюками с новогодним инвентарем.

В преддверие нового года "Москвариум" оформляют, конечно же, в морском стиле. И пусть звездой здесь елку не украсить, зато ее можно подержать в руках.

Основные приготовления идут за кулисами. Грим, костюмы — перед прогоном премьерного шоу проверить нужно каждую деталь, чтобы даже после часа, проведенного в бассейне, сценический образ не "поплыл".

Две стихии — вода и воздух — соединились: гимнасты парят над зрительным залом, синхронисты выписывают узоры на водной глади. "Вокруг света за Новый год" — создатели шоу предлагают пуститься в путешествие по странам с самыми яркими новогодними традициями: Италия и летающая мебель, Мексика и пиньяты, Китай и драконы. Транспорт для приключения выбрали вполне сказочный — дирижабль.

"Очень интересно было летать в дирижабле. Я думаю, все дети в зале мне завидовали", — говорит актриса Анастасия Макарова.

Трюки, конечно, исполнят и главные звезды: сальто от дельфинов, прыжки в высоту от трехметровых косаток.

Шоу готовят больше сотни человек. 5D-эффекты, видеопроекции, интерактивная программа. Предыдущий спектакль при полном аншлаге шел три года. Постановщики надеются, что новое представление будет таким же успешным.

"Мы считаем, что для детей такой формат как сказка должен быть по настоящему удивительный, волшебный, поэтому у нас дирижабли, цирк", — объясняет Михаил Миронов, главный режиссер новогоднего шоу "Вокруг света за Новый год".

Поверить в сказку в "Москвариуме" можно до 20 января. Каждый день посетителей ждет по три представления.

Текст: "Вести-Москва"

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