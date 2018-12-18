Камера сняла нападение серийных грабителей на жителя Подмосковья
Двое уроженцев Узбекистана совершили по меньшей мере три нападения на молодых людей на юге Москвы. Целью злоумышленников всякий раз становились смартфоны, на кошельки они и не претендовали. Камера наблюдения зафиксировала один из налетов.
Действовали приятели 18 и 23 лет от роду предельно открыто — присутствие свидетелей их ничуть не смущало. Впрочем, именно благодаря очевидцу провалилось одно из их первых нападений. На Чонгарском бульваре, догнав молодого человека, они повалили его на землю и принялись избивать ногами и руками, требуя отдать телефон. К тому моменту, когда жертва, житель Подмосковья, уже была готова расстаться гаджетом, на громкую компанию обратил внимание местный житель. После непродолжительной беседы с нарезанием кругов вокруг скамейки грабители ретировались с пустыми карманами.
Спустя несколько дней аналогичный случай был зафиксирован на Варшавском шоссе, но на сей раз преступники отобрали смартфон. Задержали их по приметам сотрудники ППС, которые объезжали территорию в поисках подозреваемых. Когда предполагаемые злоумышленники уже находились в отделении, объявился третий молодой человек, посетовавший на дерзких грабителей, на Варшавском шоссе лишивших его телефона.
Следователи не исключают, что число пострадавших от рук криминального дуэта увеличится, хотя сами они своей вины не признают. На время расследования подозреваемые взяты под стражу.
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