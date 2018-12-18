Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ

Президент РФ подписал закон, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ в Интернете. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее его одобрили депутаты Госдумы РФ.

Поправки расширяют перечень информации, на тиражирование которой хостинг-провайдеры обязаны оперативно реагировать и незамедлительно ограничивать доступ к опубликовавшим ее ресурсам. Теперь к запрету на контент с описанием способов самоубийства и призывами к самоубийству добавляется запрет на информацию, направленную на склонение детей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни и жизни других людей.

Так называемые колумбайн-сообщества пропагандируют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана. В 1999 году они устроили бойню в школе "Колумбайн", жертвами которой стали 13 человек, еще 23 получили ранения. Сами нападавшие свели счеты с жизнью.

В январе 2018 года в Перми двое подростков, придя в школу, нанесли ученикам и учительнице многочисленные ранения, после чего ранили ножами друг друга. В ходе нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы.

В апреле 2018 года в башкирском Стерлитамаке 17-летний ученик напал с ножом на одноклассников. Он порезал руку одной из девочек, нанес ножевое ранение учителю, а затем разлил горючее вещество и поджег класс. Как стало известно, подросток на своей странице в соцсети размещал видеоролики бойни в американской школе "Колумбайн".