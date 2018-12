От качки и ураганного ветра на пароме в Шотландии опрокинулись шесть грузовиков

Инцидент произошел сегодня утром, 18 декабря, во время разгрузки парома британской компании P&O, пришедшего из Ирландии в шотландский порт Кэрнрян.

Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду, и качки несколько тяжелых фур, несмотря на то, что они были закреплены, опрокинулись, что вызвало большой переполох.

VIDEO: Can see at least two overturned lorries onboard the P&O ferry European Causeway docked at Cairnryan which left Larne earlier this morning in stormy conditions. Police say no-one injured. pic.twitter.com/us59UT1REh