ХК "Авангард" вернется в Омск в сентябре 2021 года

Хоккейный клуб "Авангард" начнет играть на домашней арене в Омске с сезона-2021/22. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков. В настоящий момент "ястребы" выступают в подмосковной Балашихе.

"С 2022 года зимний сезон пройдет в Омске, то есть с сентября 2021 года "Авангард" может начать играть на своей арене", — цитирует Буркова ТАСС.

Также он сообщил, что реконструкция "Арены-Омск" будет вестись за счет компаний "Газпром" и "Газпром-нефть". Напомним, что перед началом нынешнего сезона домашний стадион "ястребов" был признан аварийным.