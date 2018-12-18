В Johnson & Johnson десятилетиями знали об опасном компоненте в своей продукции

Против американской компании Johnson & Johnson за последние годы подано немало исков: люди обвиняют производителей детской присыпки в том, что в популярном косметическом средстве содержится асбест – именно он, утверждают они, вызывает онкологические заболевания.

Агентство Reuters провело собственное расследование: эксперты утверждают, что о присутствии асбеста в присыпке в компании знали давно, но никаких мер по удалению компонента не предприняли. Эти данные компания предпочитала скрывать как от властей, так и от общественности.

Результаты расследования Reuters свидетельствуют о том, что следы асбеста были обнаружены в тальке еще в 1957 году, но FDA – организацию, которая осуществляет контроль за продуктами и лекарствами в США – об этом решено было не извещать.

В Johnson & Johnson предпринимали попытки найти более чистый источник талька, чтобы снизить и окончательно избавиться от асбеста в своей продукции. Добиться этого, очевидно, не удалось.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что безопасной дозы асбеста не существует. У одних рак под действием этого вещества никогда не возникает, однако в других случаях достаточно малых количеств канцерогена, чтобы спровоцировать развитие опухоли.

Представители Johnson & Johnson с выводами не согласны – они утверждают, что в детской присыпке асбеста нет, а само средство не может вызывать развитие онкологических заболеваний. На компанию, тем временем, продолжают подавать иски – суд их удовлетворяет, принуждая косметического гиганта выплачивать миллионные суммы.