В Екатеринбурге аварийно сел самолет с неисправной гидросистемой

Авиалайнер компании Azur Air, который летел из тайского Пхукета в Екатеринбург, совершил аварийную посадку в аэропорту "Кольцово". По данным пресс-службы воздушного узла, сработал датчик неисправности в гидросистеме самолета.

К взлетно-посадочной полосе срочно вызвали пожарных и медиков. Однако лайнер приземлился нормально, пишет агентство "Интерфакс". Никаких разрушений нет, все 335 пассажиров живы и здоровы: никто за медицинской помощью не обратился.