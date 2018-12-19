28 ньютонов: Роскачество определило силу сборки конструкторов

Самые востребованные и распространенные игрушки в России — детские конструкторы. Какой из конструкторов станет лучшим подарком для ребенка на Новый год, исследовали эксперты Роскачества. Они закупили 20 конструкторов разных марок из России, Китая, Италии, Италии, Дании и Германии.

Разброс цен на конструкторы составлял от 199 до 4940 рублей. Конструкторы прошли проверку по 31 параметру качества и безопасности. Все игрушки проверялись на токсичность, наличие явных дефектов, совместимость деталей, интенсивность запаха, наличие внутренней упаковки, внешний вид и легкость сборка-разборки деталей.

Лучшая новость дня

Новость хорошая: все проверенные сертифицированные конструкторы отвечают всем требованиям безопасности. Но на стихийных рынках все еще можно встретить конструкторы с травмоопасным пластиком, слишком мелкими деталями и небезопасными способами соединения деталей между собой. Если удастся ликвидировать такую "серо-черную" торговлю, утверждают в Роскачестве, то проблем с игрушками станет значительно меньше.

Роскачество представило рейтинг детских конструкторов сразу по нескольким показателям. В топ-7 лучших товаров для товаров для детей от 6 лет вошли Hasbro, LEGO и "Мир чудес" – все они набрали 4,85 балла из пяти возможных, далее следуют Clementoni и Sluban с 4,75 балла, а замкнули топ Mattel Mega Blocks и Brick с равным показателем 4,65 балла.

Ни вкуса, ни запаха!

Для маленьких конструкторов до 6 лет лучшими игрушками признана продукция "Города мастеров" и Banbao. Эти детские конструкторы набрали по 4,65 балла.

Специалистов Роскачества удивили китайские игрушки. Они разрушили миф о том, что конструкторы из Китая могут быть потенциально небезопасны из-за качества пластика. Но все девять китайских конструкторов оказались безопасными! Игрушки оказались без какого-либо привкуса, превышений кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома и бария также не выявлено. Кроме того, китайские игрушки сдали экзамен и при проверке выделения стирола после излома.

Претензия к упаковке

Но при всем великолепии показателей нарушения у китайских игрушек все же были выявлены. И в чем — в маркировке! Три китайские торговые марки Bela, DIY и Lepin не указали дату изготовления игрушек на упаковке, а у Lepin еще не был указан завод-изготовитель изделия.

Все в порядке и у мировых брендов — LEGO, Hasbro и Mattel, но к последнему есть претензия: часть деталей в коробке лежит без дополнительной внутренней упаковки. Это означает, что эти детали могут быть утеряны при транспортировке.

От страны зависит многое

Недостатков не нашли в конструкторах американской компании Hasbro. Они произведены в Швейцарии, и соответствуют всем параметрам и по качеству, и по безопасности. Семь произведенных в России конструкторов тоже оказались безопасными. Но две торговые марки "Фикси" (Bauer) и "Пластмастер" не дотянули до соответствия повышенным стандартам Роскачества. И по обидной причине: у них не было инструкции по сборке. Кроме того, сцепленные детальки "Пластмастера" легко разъединялись. Например, собранный по этикетке паровозик нельзя было передвинуть с места на место, не повредив целостность этой конструкции.

Изготовленные в Дании конструкторы LEGO также достойно прошли испытания Роскачеством. Детали конструкторов были идеально совместимы, без заметных внешних дефектов, легко соединялись и разъединялись между собой. Кроме того, эксперты отметили удобную упаковку и достоверность маркировки. При этом производитель честно указывает на упаковке, что разные детали конструктора производят сразу в нескольких странах — в Австрии, Венгрии, Германии, Индонезии, Польше, Китае, США, в Мексике и на Тайване.

Как правильно приложить ньютона?

Усилия для сборки эксперты Роскачества измерили для каждого конструктора. Развалившийся на ходу паровозик "Пластмастера" для детей старше трёх лет требует самых незначительных усилий – всего 2 ньютона для сборки и развала.

Чтобы собрать конструкторы "Мира чудес" и Hasbro, нужно приложить усилия в 14 и 13 ньютонов соответственно. Это средний по усилиям показатель.

Наиболее трудозатратным покажутся конструкторы для детей старше шести лет – это Brick для детей от шести лет (28 ньютонов), для детей от 9 лет — Lepin (27 ньютонов), LEGO для детей от 8 лет с усилием в 25 ньютонов.

Интересно, что конструктор Bauer для детей от трех лет имеет сопоставимые показатели по физическим усилиям с конструкторами для детей постарше – 26 ньютонов. Так что он будет развивать не только конструкторское и творческое мышление, но и силу!

Конструкторы объединяют

Создать что-то своими руками в век кнопочных технологий особенно ценно, подчеркивает директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии "Генезис" Альбина Локтионова. В такой ситуации роль конструктора неоценима. Кроме выработки правильных усилий и творческой фантазии конструкторы формируют настойчивость, чего не дает ни один компьютер. Конструктор, отмечает психолог, также учит планировать свои действия. Также конструкторы предполагают совместную работу либо ребенка и взрослого при сборке, либо нескольких детей вместе, что развивает способность к сотрудничеству и понимание выигрыша от действий вместе.

Игра с конструктором — это первый опыт работы в команде с распределением функций, отмечает Альбина Локтионова.

Врач-педиатр Татьяна Буцкая обращает перед Новым годом внимание родителей на покупку семейных игр.

"Это могут быть настольные игры или уличные. Любые, главное — не компьютерные! Впереди долгие выходные дни, проведите их в активном взаимодействии с детьми. Семейные игры не только развлекают малышей, но и обучают. Они объединяют семью! — подчеркивает Буцкая. — И дети будут счастливы не только подарку, но и маме-папе, которые с ними вместе в них играют".

Все подробности исследований детских конструкторов можно узнать на сайте Роскачества.