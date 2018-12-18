В России запретили делать ставки на юных спортсменов

Президент России подписал закон, запрещающий заключать пари на детско-юношеские спортивные соревнования в букмекерских конторах. Также это относится к тотализаторам и пунктам приема ставок. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Ранее он был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Инициаторами поправок выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. Как пояснили во фракции, документ должен помочь в борьбе с манипулированием спортивными соревнованиями и предотвратить использование детско-юношеских соревнований в чьих-либо корыстных интересах.