Ватикан не признает новую украинскую церковь

Общение с неканонической украинской церковью может поставить под удар отношения с РПЦ, которые Ватикан считает приоритетными. Об этом агентству ТАСС заявил собственный источник в ватиканской дипломатии.

Что касается информации, будто Святой престол признал образование новой церкви и написал об этом событии на своем официальном сайте, то она не соответствует действительности. Новость была опубликована на портале VaticanNews, а он не имеет никакого отношения к высшему руководству римско-католической церкви.

Напомним, ранее пресс-секретарь новой украинской церкви Евстратий Зоря объявил, что Ватикан признал образование отдельной религиозной организации. Однако сослался он на некий VaticanNews, а не на официальный vatican.va, на что немедленно указала пресс-служба Святого престола.

15 декабря в Киеве на так называемом объединительном соборе было объявлено о создании новой украинской церкви. Ее возглавил патриарх Переяславский и Белоцерковский Епифаний. В формировании структуры принимал активное участие президент Незалежной Петр Порошенко, даже несмотря на то, что Украина – светская страна, где церковь отделена от государства.