Полицейские избили подростка во время задержания его отца в Орске

В Оренбургской области начали проверку по факту избиения 13-летнего подростка во время задержания, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия стражей порядка.

Инцидент произошел днем 14 декабря, когда, как рассказала мама мальчика Лейла Абуденова, ее супруг Виталий собирался отвезти сына на тренировку. Когда они садились в автомобиль, подъехали три машины, раздался выстрел, после чего на них набросились мужчины в штатском и, прежде чем заковать в наручники, избили.

"Когда я приехала, меня не пускали к ребенку. Они говорили, что здесь детей нет, здесь задержанные в наркотическом опьянении. Отталкивали от машины. Я стала звонить в полицию, потом они сняли наручники и открыли дверь машины, где был мой ребенок. Сказали, что сына никто не бил, он сам упал", — рассказала женщина.

Первоначально появились сомнения в том, что применившие грубую силу — полицейские, однако позже была обнародована запись очевидца, на которой один из участников операции предъявляет служебное удостоверение.

В тот же день Лейла сняла побои и написала заявление в полицию. "У него синяк на челюсти, на руках синяки от наручников. Сын сказал полицейским, когда они его избивали, что ему всего 13 лет, но они продолжали его бить. Также они осматривали его карманы", — рассказала она.

По данным сайта Orsk.ru, Виталия задержали за хранение наркотиков, в настоящее время он находится в СИЗО, притом что является онкобольным. Лейла полагает, что наркотики ему подбросили "по старой памяти" — Виталий был судим и считался криминальным авторитетом.

"По видеозаписи, которая появилась в СМИ и социальных сетях, областное МВД начало проверку, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия", — пообещали в региональном управлении МВД.