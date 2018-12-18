Черышев оказался в сотне лучших футболистов 2018 года

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев занял 87-е место в списке лучших футболистов уходящего года по версии британского издания The Guardian. На данный момент опубликованы имена игроков, расположившихся с 71-го по 100-е места.

Британское издание опросило 225 экспертов из 69 стран. На основании их мнения и был составлен список лучших футболистов 2018 года.

Напомним, что Денис Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России на прошедшем чемпионате мира. Он отметился четырьмя забитыми мячами в пяти играх турнира.