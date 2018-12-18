КХЛ. "Амур" взял реванш у "Куньлуня" в Шанхае

В Шанхае в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялась вторая игра за два дня между китайским "Куньлунем" и хабаровским "Амуром". На этот раз победа досталась гостям со счетом 3:2. Напомним, что днем ранее "тигры" уступили сопернику – 1:3.

У победителей отличились Павел Дедунов, Игорь Руденков и Вячеслав Ушенин. За "Куньлунь" шайбы забросили Вилле Лаюнен и Майкл Латта.

"Амур" поднялся на 11-й строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков после 38 матчей. "Куньлунь" остался на восьмом месте с 37 баллами.