"Кузьму Минина" сняли с мели у Британских островов

Британские буксиры сняли с мели российское судно "Кузьма Минин" близ берегов Корнуолла.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал британский телеканал Sky News, подчеркнув, что спасение российского сухогруза проходило в условиях сильного декабрьского шторма.

Отмечается, что "Кузьма Минин", чье водоизмещение 16 тысяч тонн, а экипаж составляет 18 моряков, сел на мель около девяти часов утра по московскому времени 18 декабря в районе пляжа Джиллингвейс в портовом городе Фалмут. На борту судна не было груза.

В данное время сухогруз вышел в открытое море.