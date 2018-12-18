В Кузбассе снежные горки покрыли белой краской

В кемеровских Мысках, где во вторник сгорел торговый центр, покрасили белой краской две снежные горки, возведенные на центральной площади города. Высохнуть она не успела, так что местным жителям не составило труда вывести рабочих на чистую воду.

"Хочется верить, что краска была приобретена не за средства городского бюджета, а в рамках социального партнерства с угольными разрезами", — иронично отметили в соцсетях.

Причина для использования водоэмульсионной краски местным жителям видится только одна — она призвана скрыть осевшую на снегу угольную пыль, ведь на окраине города находится несколько разрезов и железнодорожная станция, где горючее загружают в вагоны.

Реакции местных властей пока не последовало.