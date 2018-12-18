В Третьяковке рассказали, как будут спасать порезанного "Ивана Грозного"

Реставрация знаменитой картины Репина "Иван Грозный и его сын Иван" начнется в мае 2019 года. Об этом сегодня сообщили на специально собранной пресс-конференции в Третьяковской галерее. После повреждений, которые нанес холсту вандал, работа специалистам предстоит ювелирная.

Холст, порванный в трех местах, поврежденная рама — судьба знаменитой картины Репина, которая пострадала от рук вандала, волновала не только искусствоведов. Сегодня Третьяковская галерея выступила с официальным заявлением: картину удастся полностью восстановить и вернуть в постоянную экспозицию музея.

Специально для реставрации картины в стенах Третьяковки построят новую мастерскую — внушительные размеры полотна требуют отдельного пространства. Совместно с инженерами уже разрабатывают и так называемый стол-трансформер, который позволит реставрировать картину, используя современные технологии. Чтобы определить методику спасения шедевра, уже полгода ведутся исследования.

"Мы сделали рентген, как человеку, когда он готовится к операции. Рентгенография позволяет заглянуть за красочный слой картины. Кроме того, мы изучаем картину под микроскопом", — рассказывает Татьяна Городкова, главный хранитель Государственной Третьяковской галереи.

Сейчас картина находится под защитным колпаком. Доступ к полотну имеет только пара сотрудников музея. Среди основных проблем есть хроническая болезнь картин — отслоение живописного слоя от грунта. Но в первую очередь необходимо залечить порезы: они были нанесены металлическим столбиком, музейным ограждением.

"Было нанесено три удара по центральной части картины. С оборота авторского холста будет подведен новый холст, который позволит реставраторам работать с повреждениями", — объясняет Юлиан Халтурин, заведующий отделом комплексных исследований Третьяковской галереи.

Происшествие в Третьяковке не первое ножевое ранение для картины. На полотно уже нападали век назад, в 1913 году. Тогда в реставрации принимал участие сам художник Илья Репин. На этот раз лечить полотно будет команда Третьяковской галереи. Реставрация начнется в мае 2019 года.