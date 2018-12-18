Полковника МВД Веру Рабинович задержали при получении 10-миллионной взятки

В Самарской области при получении взятки в 10 миллионов рублей задержана высокопоставленная сотрудница полиции. Полковник Вера Рабинович занималась расследованием экономических преступлений. За ней даже якобы закрепилось прозвище — Банкомат, и явно не из-за профессиональных достижений.

На капоте белого "Фольксвагена" пачки пятитысячных купюр. Сотрудники ФСБ проходятся по деньгам ультрафиолетом. Купюры — меченые, только что были переданы высокопоставленному полицейскому. Руки с качественным маникюром, укутанные в дорогую шубку, принадлежат Вере Рабинович. На ее ладонях остались следы флуоресцентной краски.

Начальника контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области задержали в аэропорту Курумоч после получения 10 миллионов рублей. Дама, говорят, вела себя дерзко, грубила оперативникам.

Удивляет карьера сотрудницы полиции. Уже в 36 лет, из которых в органах служит 10, — один из ведущих следователей в регионе. До высокой должности в главке руководила следственным подразделением ОМВД Новокуйбышевска. Начальством Рабинович всегда характеризовалась положительно. В сентябре этого года офицеру присвоили звание полковника юстиции. Вот она на фото — хвастается новыми погонами и кольцом с брильянтами. Судя по снимкам и комментариям в социальных сетях, Вера Рабинович ценит свою внешность. Всегда элегантна, ухожена, тяготеет к светской жизни. Следователь даже участвовала в презентации новой коллекции одежды известного итальянского дома моды. Предстала перед объективом в пальто за 73 тысячи рублей и платье за 25.

Поговаривают, между собой подчиненные называют Веру Рабинович не иначе как Вера-Банкомат. Вероятно, из-за экономической направленности возглавляемого ею отдела. По некоторым данным, 10 миллионов рублей, полученные полицейским, были лишь первым траншем. В целом же взятка якобы должна была составить 20 миллионов. По оценкам экспертов, такая сумма косвенно говорит о том, что деньги предназначались не одному полковнику. Известно, что вместе с высокопоставленной сотрудницей регионального МВД были задержаны и посредники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стремительный карьерный рост Рабинович, как минимум, затормозится.