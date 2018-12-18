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18 декабря 201818:48 Дарья Городскова

Плачут девушки в нотариате: за наследством Осина выстроилась очередь

Близкая дружба или жажда легких денег? После смерти певца Евгения Осина за его наследством выстроилась очередь. Бывшая супруга показывает свидетельство о разводе, другие — рукописные расписки с обещанием прав на несколько песен. При этом официального завещания артист не оставил. Как избавиться от подобных споров и правильно оформить документ?

"У меня нет жены, нет семьи, ничего", — эти кадры с участием певца Евгения Осина были сняты незадолго до его смерти. Звезда 90-х последние годы злоупотреблял алкоголем. Много болел и жаловался на родных и знакомых. От артиста отвернулись почти все. Но не прошло и месяца после похорон музыканта, как из родственников и близких забытой звезды выстроилась очередь. За наследством. Бывшая жена Наталья Черемисина, дочь, сестра. А совсем недавно появилась и гражданская супруга Осина — Елена Скорнякова вместе с 13-летней дочерью Анастасией Годуновой.

- Эти люди про него забыли, только я была рядом, его настоящая любимая женщина.

По словам женщины, она ни на что не претендует, кроме прав на исполнение некоторых песен музыканта, которые Евгений Осин якобы написал специально для ее дочери.

- Это все, в основном, детские песни, речь не о деньгах.

Тем не менее, авторские отчисления могут тянуть на солидную сумму. Поэтому, предположительно, бывшая жена Евгения Осина не уступает авторские права. Но у последней возлюбленной артиста есть расписка, написанная якобы рукой Осина, о том, что шесть своих песен он дарит Анастасии Годуновой. Женщина готова пойти в суд, чтобы отстоять свои права. Правда, шансы ее невелики. Наследники первой очереди объявили в прессе Скорнякову мошенницей и самозванкой. Музыкальное окружение тоже поддержало бывшую жену артиста. По словам Елены Скорняковой, на похоронах Евгения Осина разразился скандал.

- Они сказали, что я ни на что не имею права. Они это сделали ради наживы. Чтобы заявить о том, что они наследники. А продюсеры — чтобы прославиться, разбогатеть на концертах.

Семейные конфликты — распространенный сценарий при разделе наследства. Особенно, когда есть, что делить. По приблизительным подсчетам, недвижимость, мотоциклы и банковские счета Евгения Осина оцениваются в 60 миллионов рублей.

На слуху, в основном, истории с участием известных людей. Так, родственники Жанны Фриске разругались из-за имущества усопшей певицы. Оскорбляли друг друга, не стесняясь публикаций в СМИ. А у актера Александра Пороховщикова после смерти появились новые братья и сестры. На кону стояли автомобиль, загородный дом, две квартиры в центре столицы и арендованный на Старом Арбате особняк. Многое решило бы завещание. По последним тенденциям, все чаще за такой услугой к нотариусу обращаются люди далеко не старые.

"У завещания свои преимущества. С помощью него некоторые пытаются обезопасить имущество. Имеет преимущество перед тем же дарением. Дарение нельзя отменить в одностороннем порядке. Завещание можно переписать несколько раз", — поясняет адвокат Майя Сандлер.

Некоторые звезды шоу-бизнеса скептически относятся к этой процедуре. Ведь завещание — как гарантия обогащения — не всегда на пользу наследникам.

"Я ненавижу пассажиров, халявщиков. Никому ничего не оставлю. У меня 6 детей. Пусть учатся зарабатывать сами", — говорит музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

То есть, завещание у Иосифа Пригожина, скорее всего, будет. Но кому оставит знаменитый продюсер свое состояние — большой вопрос. И вот в таких случаях нередко появляются охотники за чужим добром.

"Иногда встречаются в жизни такие случаи, когда подделывают завещания, возникают другие споры, подделываются свидетельства о смерти, особенно — место жительства человека перед смертью", — рассказывает вице-президент Федеральной нотариальной палаты Станислав Смирнов.

А иногда родственники умершего открывают наследственные дела одновременно в разных городах. На юридическом языке это называется "задвоением дел". Но свести к нулю аферы и неразбериху помогает реестр наследственных дел. Приложение уже год работает на базе Единой системы нотариата. В базе уже 2 с половиной миллиона документов последней воли.

"Для гражданина все просто. Несколько параметров — это фамилия, имя , отчество, дата смерти. Дальше появляется информация о нотариусе, который занимается делом, контакты, адрес. На сегодняшний день сервисом воспользовались более 325 тысяч человек", — отмечает советник президента Федеральной нотариальной палаты по информационным технологиям Михаил Муковозов.

С имуществом все понятно. Но что делать, если вместо пятикомнатных апартаментов умерший родственник оставил долги? Скрыться от кредиторов не получится. Андрей Амаев сбился с ног в поисках родственников своего знакомого бизнесмена. Пару месяцев назад тот попросил в долг 100 тысяч рублей. Молодой человек коммерсанту не отказал.

- Я дал ему под расписку эти деньги. Через несколько месяцев узнаю, что он скончался. Прямых наследников у него нет, не с кем связаться.

Андрей уже мысленно попрощался с деньгами. Но тут ему посоветовали обратиться к нотариусу. Выяснить, кто может заплатить по счетам погибшего должника. В нотариальной конторе молодому человеку рассказали об электронном сервисе по поиску наследственных дел. И теперь у него появился шанс вернуть потерянные деньги.

Что касается наследственного дела Евгения Осина, то оно уже в нотариальной базе. Достаточно ввести имя музыканта в поисковике реестра наследственных дел, и выходит необходимая для поиска претендентов на имущество певца информация — номер дела и имя нотариуса, который его открыл. Более подробная информация — конфиденциальна.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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