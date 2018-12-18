18 декабря 201818:04
Родионов покинул пост генерального директора "Спартака"
В Москве завершилось заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак". Генеральный директор красно-белых Сергей Родионов по личной инициативе покинул свой пост. Его обязанности будет исполнять Наиль Измайлов.
Об этом сообщил официальный сайт москвичей. Родионов был переведен на пост спортивного директора столичного клуба. Также стало известно, что исполняющий обязанности гендиректора клуба Наиль Измайлов сохранит за собой пост вице-президента "Спартака".
Ранее сообщалось, что Родионова может сменить коммерческий директор клуба Александр Атаманенко.
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