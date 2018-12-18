Неизвестный пообещал убить судью из-за дела Кокорина и Мамаева

Во время рассмотрения апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева в Московский городской суд поступило электронное письмо с требованием освободить футболистов, а также угрозами в адрес судьи.

В электронном письме, текст которого приводит "Интерфакс", говорится, что "судье не жить", если будет отклонена жалоба спортсменов на продление сроков нахождения в тюрьме.

Неизвестный посоветовал судье впредь ходить с охраной. Также было написано, что по поводу дела Кокорина и Мамаева состоится митинг в течение недели. Информация об угрозе уже направлена в ГУ МВД России по Москве, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Напомним, что 18 декабря была отклонена апелляция Кокорина и Мамаева на продление сроков их ареста до 8 февраля 2019 года.