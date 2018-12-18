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18 декабря 201819:07

В США создается космическое командование

EPA

Президент Дональд Трамп пописал указ о создании командования военно-космическими силами США. Этот шаг должен упростить управление операциями Министерства обороны Соединенных Штатов в безвоздушном пространстве, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Напомним, американский президент распорядился создать новый, шестой по счету, род войск в июне 2018 года. Глава государства потребовал, чтобы США не просто присутствовали в безвоздушном пространстве, но и доминировали там. Кроме того, ни Россия, ни Китай не должны опередить Штаты, которые всегда считались лидерами в области космических технологий.

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