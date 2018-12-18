"Сибирь" взяла верх над "Локомотивом" в матче КХЛ

"Сибирь" на своей площадке оказалась сильнее ярославского "Локомотива" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв соперника со счетом 4:2. Эта победа позволила новосибирской команде обойти хабаровский "Амур" и занять 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Уже к 6-й минуте игры хозяева льда вели со счетом 2:0. У "Сибири" отличились Егор Миловзоров и Джордан Кэрон. Еще до перерыва гости одну шайбу отыграли усилиями Брэндона Козуна.

В дальнейшем новосибирские хоккеисты еще дважды поразили ворота соперника. Авторами голов стали Владимир Первушин и Данил Романцев. Гости ответили шайбой Стаффана Кронвалля.

Ярославский "Локомотив" потерпел уже третье поражение подряд. В Западной конференции он занимает четвертое место (49 очков, 39 игр). "Сибирь" расположилась на 11-й строчке с 30 баллами после 38 матчей.