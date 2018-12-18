Ирония судьбы: Мамаев и Кокорин встретят Новый год в СИЗО

Ирония судьбы или Новый год в СИЗО. Московский городской суд рассмотрел жалобы футбольных дебоширов на продление сроков ареста. Апелляции отклонили. Иными словами, теперь Мамаев, Кокорин, его брат и Александр Протосовицкий останутся под стражей до 8 февраля.

Не помогли ни многочисленные справки от врачей, ни призывы звезд российского и мирового футбола простить и отпустить, ни даже проникновенно-жалобное "дело за вами, ваша честь" сказанное братом Александром Кокорина Кириллом в конце судебных прений. Постановление о продлении ареста Тверского суда дебоширам Мамаеву, Протасовицкому и братьям Кокориным до 8 февраля осталось без изменений.

"Постановление Тверского районного суда от 5 декабря 2018 года о продлении срока содержания под стражей Мамаева Павла, Кокорина Александра, Протосавицкого Александра и Кокорина Кирилла до 8 февраля 2019 года оставить без изменений. Апелляционные жалобы — без удовлетворения", — огласила постановление судья.

Футболисты не довольны. Оно и понятно, встретить Новый Год в СИЗО — опыт для них новый и явно нежеланный. Тем более в том, что предстоящие праздники застанут их дома, а не на казенных нарах, футболисты, по-видимому, не сомневались. Иначе как объяснить, почему весь процесс они улыбались, язвили и хохотали, мешая выступать не только следователю, но и собственным адвокатам. Уверенность в скором возвращении домой подтверждает и письмо Мамаева жене, там черным по белому – до февраля меня точно отпустят. Не отпустили. Теперь супруга хавбека картинно закатывает глаза и ругает суд в своем Instagram.

"Но это уже просто бред, за что их там держать столько времени? Уже просто все доводы, которые можно было сказать, все сказали, все аргументы есть. Ну, уже просто бред", — заявляет супруга Павла Алана Мамаева.

За что их там держат, подробно напоминает следствие: побои и хулиганство. Даже один эпизод, где стул в руках Кокорина опускается на голову директора департамента Минпромторга Дениса Пака, уже отвечает на этот вопрос. Защита Кокорина, к слову, в суде выступала дольше всех. Сначала представляла справки о том, что травмированное колено нападающего "Зенита" нуждается в комплексной реабилитации с бассейном и тренировками, что в СИЗО организовать невозможно. Потом зачитала и вывод психолога. У Кокорина повышена чувствительность нервной системы, низкая устойчивость к стрессу, возможна утрата самоконтроля. Видимо поэтому от камер на оглашении вердикта суда он показательно отвернулся, чтобы не сорваться.

"Да, наказание должно быть, но они его уже понесли. Я думаю, они уже все осознали, — говорит футболист Алан Дзагоев. — Но также хочется справедливости, а справедливость эта в том, чтобы ребята вышли на свободу и начали играть в футбол".

"Парни, будьте сильными, держитесь, — призывает хулиганов от футбола Александр Самедов. — Я уверен, что все обязательно наладится!"

"Прошу дать ребятам шанс, не сажать их. Дать шанс им вернуться в жизнь, в спорт, — обращается к суду футболист Дмитрий Тарасов. — И дать им шанс исправиться".

Видео появлялись в Instagram Кокорина на протяжении последней недели. Все как одно – заслуженные футбольные игроки просят отпустить дебоширов домой. Накануне слушания в этом же аккаунте был опубликован призыв поддержать "вымотанных и морально истощенных футболистов, придя к зданию суда". Из 370 тысяч подписчиков откликнулись лишь двое. Что в общем, подтверждает, что решение суда в этот как никогда совпадает с мнением социума.