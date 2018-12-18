В Венгрии не стихают протесты против действий кабмина

"Венгрия против рабства" — такие лозунги продолжают звучать на улицах Будапешта.

Как передает телеканал "Россия 24", тысячи людей выступают против нововведений правительства Виктора Орбана и принятых им законов.

В первую очередь речь идет о поправках в трудовое законодательство, которые позволяют работодателям требовать с подчиненных до 400 часов сверхурочных работ ежегодно, что протестующие называют возвращением к рабству.

Кроме того, недовольны участники митинга и законом о создании новых судов, которые будут находиться под контролем правительства. Заниматься эти инстанции должны, в том числе вопросами избирательного процесса, протестами и коррупцией.

За последнюю неделю акция протеста стала четвертой в Будапеште.

Официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева проинформировала мировую общественность о том, что в Брюсселе внимательно следят за ситуацией в Венгрии, но пока не готовы их комментировать. Она подчеркнула, что в ЕК выступают против насилия, как способе выражения своей точки зрения.

17 декабря протестующие в Будапеште во главе с двумя независимыми парламентариями Акошем Хадхазем и Бернадеттом Селем попытались прорваться в офис общественного телевидения MTVA, для того, чтобы зачитать в прямом эфире петицию об отмене нововведений в трудовое законодательство.

Ранее манифестанты пытались прорваться к зданию парламента. Полиция применила слезоточивый газ.