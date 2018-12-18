"Спартак" не стал продлевать контракт с Романом Еременко

На заседании совета директоров футбольного "Спартака", которое состоялась 18 декабря в Москве, руководство столичного клуба приняло решение не продлевать контракт с 31-летним полузащитником красно-белых Романом Еременко.

Напомним, что в начале августа спартаковцы подписали договор с футболистом, который на два года был дисквалифицирован за найденный в крови метаболит кокаина. Срок его дисквалификации истек в начале октября.

Еременко сыграл за москвичей 7 матчей, не сумев отличиться ни разу. Как сообщает "Спорт-экспресс", руководство "Спартака" посчитало нецелесообразным продлевать контракт с футболистом.