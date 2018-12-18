Британцы хотят возродить стратегию холодной войны для борьбы с Россией
Министерство обороны Великобритании собирается возродить стратегию, которую использовали еще на пике холодной войны, для защиты от угрозы со стороны России, заявил глава военного ведомства Гэвин Уильямсон.
Кроме того, военные планируют восстановить специальный отдел. Он займется анализом армий таких государств, как Иран или КНР, и прогнозированием, сможет ли британская армия что-то им противопоставить. Подобная структура также существовала во времена противостояния с СССР, однако была зарыта, когда в Союзе началась Перестройка, пишет агентство "Интерфакс".
Пристальное внимание будут уделять и Королевскому флоту, добавил Уильямсон. Моряки постараются повысить эффективность надводных кораблей, субмарин, палубной авиации.
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