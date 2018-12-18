Даниил Безсонов: Киев гонять танки зря не будет, но Донбасс готов к наступлению ВСУ

Начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия", что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспроста решили погонять танки.

"Миссия ОБСЕ в своих отчетах подтвердила наши разведданные, — заявил представитель пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов. — Хочу обратить внимание, что только за два дня в одном месте зафиксировано присутствие 71 танка ВСУ. Кроме того, в другие дни поставлялась другая техника и в разных местах. На линии боевого соприкосновения, на территории Украины и так находилось достаточно большое количество техники".



При этом Даниил Безсонов подчеркнул, что народная милиция знает все, что находится на контролируемой Киевом территории Донбасса. По его словам, есть все признаки, что противник готовится к наступлению.

Киев стянул боевую технику к линии разграничения на мариупольском направлении, а сейчас — на горловском. При этом в Донбассе предполагали, что прибытие танков в Мариуполь, это возможный отвлекающий маневр, который отводит внимание от другого направления, где украинская армия собирает наступательный кулак.

Но если бы Киев готовился к обороне, то большие усилия тратил бы на возведение оборонительных сооружений.

"Танки — это больше наступательное оружие, — добавляет Безсонов. — Нужно понимать, движение этой техники — это очень затратный маневр, потому что танк ест очень много топлива. А сотни танков в морозное время нужно прогревать два раза в сутки и по два часа минимум. Для них это миллионы гривен. И неспроста они решили так погонять танки".

В Донбассе готовы к любому развитию событий, заверяет официальный представитель народной милиции Донецкой народной милиции.

"У нас есть некоторый люфт, мы уже знаем об их намерениях. Есть свои источники, которые регулярно делятся информацией. Мы готовы, у нас много сюрпризов. Если они пойдут в наступление, то у нашей армии появятся много танков", — говорит Даниил Безсонов.