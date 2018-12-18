ЦСКА полурезервным составом проиграл "Витязю" и прервал победную серию в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Подмосковный "Витязь" на домашнем льду в Подольске со счетом 2:0 обыграл столичный ЦСКА и прервал победную серию армейцев, которая состояла из 18 матчей.

В составе победителей шайбы забросили Александр Семин (16-я минута) и Алексей Макеев (33-я). Отметим, что в составе ЦСКА отсутствовал целый ряд ведущих игроков, которые принимали участие в российском этапе Евротура и одержали на нем победу.

"Витязь" выиграл в четвертый раз подряд и в таблице Западной конференции идет восьмым, набрав 39 очков. ЦСКА не смог побить рекорд санкт-петербургского СКА по продолжительности победной серии. В прошлом сезоне петербургский клуб выиграл 20 матчей подряд. Московские армейцы потерпели лишь пятое поражение в сезоне и продолжают занимать первое место на Западе с 66 очками.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Динамо" (Минск) – "Динамо" (Рига) – 2:1, СКА – "Слован" – 4:1, "Сочи" – "Салават Юлаев" – 5:2, "Спартак" – "Йокерит" – 5:0.