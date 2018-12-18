Евролига. ЦСКА проиграл "Фенербахче", упустив преимущество в 15 очков

В баскетбольной Евролиге продолжается 13-й тур регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на чужом паркете проиграл турецкому "Фенербахче". Встреча прошла в Стамбуле и завершилась поражением российской команды со счетом 75:79.

Отметим, что по ходу третьей четверти армейцы вели с разницей в 15 очков, турки сумели отыграть 13 баллов перед последним перерывом. Самым результативным игроком встречи стал чешский центровой "Фенербахче" Ян Веселы, набравший 19 очков. У ЦСКА 17 баллов на счету американского форварда Уилла Клайберна.

После победы над ЦСКА турецкий клуб вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы с 12 выигрышами в 13 матчах. ЦСКА потерпел третье поражение и с 10 победами делит третье место с мадридским "Реалом", у которого одна встреча в запасе.