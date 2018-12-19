В Литве задержали российского историка Валерия Иванова

Российского историка Валерия Иванова задержали в Литве, о чем сам председатель Союза русских литераторов и художников сообщил своим друзьям.

Ломиться в квартиру 71-летнего Иванова в Вильнюсе начали с шести утра. В глазок историк успел разглядеть троих мужчин и одну женщину.

К делу уже подключились российские дипломаты и добиваются встречи с задержанным, передает телеканал "Россия 24".