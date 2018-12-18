"Аль-Айн" из ОАЭ обыграл "Ривер Плейт" и вышел в финал клубного чемпионата мира

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжается клубный чемпионат мира с участием лучших клубов своих футбольных федераций. Первым финалистом турнира стал хозяин соревнований клуб "Аль-Айн", который в серии пенальти победил аргентинский "Ривер Плейт".

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2​​​. В составе действующего обладателя Кубка Либертадорес дубль оформил Сантос Борре (11-я и 16-я минуты). У "Аль-Айна" отличились Маркус Берг (3) и Кайо (51). В серии пенальти точнее оказались игроки "Аль-Айна" – 5:4.

В другом полуфинале 19 декабря в Абу-Даби мадридский "Реал" встретятся с японским клубом "Касима Антлерс".