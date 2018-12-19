Российская делегация все-таки забралась на вершину Давоса
Дональд Трамп отправится на экономический форум в Давосе. Город сейчас активно готовится к проведению международного события, на котором ждут и российскую делегацию. Нашим предпринимателям разрешили участвовать в мероприятии.
Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Костин — все трое согласились поехать на форум в Давос. Хотя до этого деловые СМИ утверждали, что форум в 2019 году останется без российского бизнеса.
Пока неизвестно, на каких условиях делегация приедет в Швейцарию. Но глава Минэкономразвития Максим Орешкин уже встречался с главой форума Борге Бренде. Там он сказал: "Россия спокойно переживёт участие или неучастие в Давосском форуме. А вот для репутации ВЭФ — это был бы очень большой удар с точки зрения понимания того, что эта площадка — ненезависимая и может управляться извне".
Российская повестка 2019 года включает в том числе встречи с американским бизнесом. Он, правда, там не единственный и, как добавил министр, даже не ключевой.
Вот, например, диалог с Францией: Париж продлил госгарантии по кредитам в проекте "Ямал СПГ" на 350 млн евро. Измененный механизм должен помочь развитию еще одного северного проекта "Арктик СПГ-2", в котором работают "Новатэк" и "Тоталь". Но сотрудничество не ограничивается только крупным бизнесом.
"Французские и российские компании совместно работают над целой наборкой проектов, — говорит Максим Орешкин, министр экономического развития. — Количество таких проектов мы будем расширять. Компания BlaBlaCar, которая занята в России – для нее российский рынок ключевой. Мы совместно с этой компанией, которая играет значимую роль на российском рынке, вместе работаем по выработке законодательных решений. Они будут регулировать ту сферу деятельности, которой эта компания оперирует".
Организатор российского участия Росконгресс возобновил подготовку "Русского дома" в Давосе. Это традиционное место встреч представителей делегаций и журналистов. Работать он будет с 21 по 25 января, однако состав делегации пока не определен. Этим занимается премьер-министр Дмитрий Медведев. Кто точно будет на форуме, так это Максим Орешкин; у него запланирована встреча министров ВТО на 25 января.
Как правило, в середине декабря организаторы начинают готовить площадку. И в это же время формируются списки.
"Мы ожидаем несколько сотен представителей российского бизнеса и власти, которые будут активно работать на площадке Русского дома, как это было в прошлом году, — говорит Андрей Реут, директор по маркетингу и коммуникациям фонда Росконгресс. — На площадке Русского дома ведется активная программа. Это и продвижение российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов, смысловые сессии, которые собирают представителей разных стран. Мы достаточно активно предоставляем свою площадку для поддержки российского бизнеса и делегации в Давосе".
В этом феврале и предыдущие годы Россию возглавлял Аркадий Дворкович. Остальные работали в Швейцарии как официальном, так и неофициальном статусе. Например, никто не запрещает проводить деловые завтраки тому же "ВТБ Капиталу" или Сбербанку.
По сути, это частные мероприятия. С другой стороны, есть официальная програромма. Традиционно Всемирный форум включал российскую сессию в отдельную панель. В 2000-х их было семь-восемь, потом три-четыре, а на последнем Давосе только одна.
"Есть давление на тех, кто является организаторами этого форума. И под этим давлением они, видимо, выстраивают программу. Понятно, кому не нравится широкое участие России, дискуссии, которые посвящены российской экономике и России, и они пытаются эту тему задвинуть на задний план", — считает Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ.
Последние годы Давос "расползается" за пределы официальных встреч. К тому же поехать в Швейцарию могут если и не госкомпании, то частный сектор. Без громких встреч, заявлений и пресс-релизов, а просто обсудить будущие сделки на закрытых мероприятиях без журналистов.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мамаев и Кокорин встретят Новый год в СИЗО
- Путин: новые российские ракеты не нарушают ДРСМД
- Бывшему главе львовского "Правого сектора" перерезали горло
- За поножовщину в школе подросток проведет в колонии почти 10 лет
- Гуцериев пожалуется на Запашного в суд, прокуратуру и СК
Самое читаемое
-
Раздувшегося до гигантских размеров дайвера не смогла "сдуть" даже барокамера
- Дед Мороз умер прямо под ёлкой на детском утреннике. Видео
- Пластика "носика" закончилась для москвички комой
- Присыпка для младенцев вызывает рак, и производители об этом знают давно
- На Украине лидеру радикалов перерезали горло
Вести.Экономика
-
Россия купила, другие страны продают госдолг США
- Центробанк Китая продолжает поддерживать юань
- Тотальная распродажа: инвесторы массово избавляются от активов
- Шведскому ЦБ предстоит принять самое важное решение за 7 лет
- Биржевые котировки нефти упали до новых минимумов
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Тест-драйв зимних шин Goodyear: шипы против "липучек"
- Первые фото салона обновленной Lada Vesta: такого у ВАЗов еще не было!
- В Москве предновогодние пробки начнутся с 17 декабря
- BMW рассказала о новинках для России
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Рождество повышает риск возникновения инфаркта
- Настоящая или искусственная: какая елка более экологичная
- Ученые обнаружили связь между болезнями кишечника у мужчин и раком простаты
- Какие болезни вызывает депрессия
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Бюджет меньше, а оружие лучше
- Неизвестный пообещал убить судью из-за дела Кокорина и Мамаева
- В России могут ужесточить правила техосмотра
Вести-Москва
-
Зарплаты нет, гендиректор убежал: на хлебозаводе "Черкизово" объявили голодовку
- В Пушкине жители многоэтажки почти месяц сидят без газа
- В Третьяковке рассказали, как будут спасать порезанного "Ивана Грозного"
- Росгвардия сняла клип на хит Last Christmas
- В Подольске загорелся аптечный склад
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Человек впервые поднялся в космос на частном космическом корабле
- Обнаружена планета, которая испаряется рекордными темпами
- Планета цыплят: учёные назвали главный символ современной эпохи
- Неандертальские гены дали ключ к пониманию эволюции человеческого мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний