В США скончалась актриса и режиссер Пенни Маршал

Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл скончалась в США в возрасте 75 лет из-за осложнений сахарного диабета.

Пенни Маршалл получила известность благодаря роли Лаверны в телесериале 70-х годов "Лаверна и Ширли". За нее она получила три номинации на национальную премию "Золотой глобус".

Она стала первой женщиной-режиссёром, чья фантастическая комедия "Большой" с Томом Хэнксом собрала более 100 миллионов долларов в американском прокате. В других ее картинах (а их более десяти) снимались Робин Уильямсон, Роберт Де Ниро, Дензел Вашингтон, Уитни Хьюстон, сообщает РИА Новости.

В 2004 году Пенни Маршалл получила звезду на Голливудской "Аллее славы".