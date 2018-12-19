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19 декабря 201801:23

Япония примет участие в строительстве нового терминала аэропорта в Хабаровске

Японские компании примут участие в строительстве нового терминала международного аэропорта в Хабаровске. Соглашение подписали в Токио перед началом российско-японской межправительственной комиссии по экономике.

Сопредседателями на заседании выступили глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр иностранных дел Японии Таро Коно. На встрече обсуждались темы дальнейшего сотрудничества в различных областях — от развития торговли и энергетики до здравоохранения и технологий.

"Проделанная работа за последние 21 года дает конкретные результаты. Из последних событий — это инвестиции в строительство Хабаровского аэропорта. Сегодня было подписано акционерное соглашение. Это инвестиции, которые "Газпром" привлек на японском рынке благодаря компании "Джибик". По каждому направлению у нас есть конкретные результаты, которые делают жизнь в России и Японии лучше", — заявил Максим Орешкин.

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